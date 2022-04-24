WSJ: в Twitter рассмотрят новое предложение Маска о покупке соцсети

Совет директоров соцсети Twitter (запрещена в России) рассмотрит новое предложение американского бизнесмена Илона Маска о покупке компании. Обсуждение новой инициативы на $43 млрд может состояться 28 апреля, когда будет представлен отчёт о доходах за первый квартал, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание отмечает , что после отвергнутого в Twitter первого предложения Маска о покупке всех акций за $41 млрд, бизнесмен увеличил сумму выкупа. Стороны встречались 24 апреля. Перед этим Маск заявил, что готов заплатить за ценные бумаги $43 млрд, но его предложение может вырасти и до $46,5 млрд.

Twitter по-новому взглянул на предложение и с большей вероятностью, чем раньше, будет стремиться к переговорам, — подчеркнуло издание.

Сейчас у Маска 9,2% акций Twitter. Он прежде отверг предложение войти в Совет директоров компании, поскольку в этом случае не смог бы увеличить долю выше 14,9%.

Ранее стало известно, что Илон Маск заявил: он собирается приобрести Twitter для создания общественной платформы, внутри которой каждый смог бы свободно высказываться в рамках закона. По мнению американского бизнесмена, соцсеть обладает исключительным потенциалом для этого. Маск подчеркнул, что его волнует будущее цивилизации.