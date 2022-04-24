WSJ: принцы правящей партии Саудовской Аравии распродают дома и яхты

Принцы из правящей в Саудовской Аравии династии распродают недвижимость и предметы роскоши, включая дорогие картины и яхты в Европе и Соединённых Штатах, пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что стоимость проданного имущества за минувшие три года варьируется в районе $600 млн. Это связано с тем, что наследный принцы Мухаммед бен Салман ограничил их доход.

WSJ поясняет, что действия саудовских принцев связаны с рядом решений наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, о перекрытии некоторых источников дохода для них. Большое количество членов династии приняли решение сократить активы ввиду экономических проблем, а также, чтобы не привлекать к себе внимание.

Отмечается, что принцам нужны средства, чтобы платить налоги и обслуживать свою собственность, а также на оплату стоянок для самолётов и морских судов. Также, саудовские принцы, вероятно, опасаются Мухаммеда бен Салмана, потому что сами не работают, но при этом содержат огромные штаты сотрудников.

Ранее Forbes сообщило, что число российских миллиардеров, которые на фоне новых антироссийских санкций решили купить дома в Дубае, заметно выросло в последнее время. Отмечается, что их привлекает, в том числе, обещанный ОАЭ нейтралитет по вопросам, связанным с Украиной.