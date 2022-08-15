Wildberries сменил название своего сайта на «Ягодки»

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Сайт торговой платформы Wildberries сменил название на русскоязычное «Ягодки». Надпись красуется в шапке главной страницы рядом со спелой ежевикой. В начале июня глава компании Татьяна Бакальчук сообщала о том, что размышляет о смене названия маркетплейса. Редакция NEWS.ru связалась с пресс-службой интернет-магазина с просьбой прокомментировать ребрендинг, однако в разъяснениях было отказано.

Спасибо, по этой теме откажемся от комментариев, — сказали в пресс-службе маркетплейса.

На данный момент «Ягодки» только в шапке сайта Wildberries. В остальных местах интернет-площадки, а также в мобильном приложении используется прежнее название. Не исключено, что это не финальный, а экспериментальный ребрендинг, и в конечном итоге маркетплейс будет носить иное название.

Ранее сообщалось, что Wildberries хочет закрепить за собой фирменный фиолетовый оттенок. Ритейлер пытается оспорить отказ Роспатента в его регистрации в качестве товарного знака. Там заверяют, что пока цвет официально не утвержден, сотрудники вынуждены регулярно встречаться с его использованием, в том числе мошенниками.