Wildberries предоставит продавцам отчеты за сгоревший товар в Шушарах

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Маркетплейс Wildberries начал процедуру по предоставлению продавцам методики расчета и отчетов о возмещении убытков за товар, поврежденный из-за январского пожара в Шушарах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ретейлера. Если продавец согласится с данными из документа и подтвердит их, то выплаты станут поступать по графику.

Wildberries начал предоставлять методику расчета и отчеты о возмещении убытков продавцам, чей товар был утрачен в Шушарах. Документы загружаются в личный кабинет на портале селлера поэтапно, — говорится в сообщении.

По информации агентства, WB инициировал компенсационные выплаты за товар 15 января, с этой даты они поступают еженедельно. После третьей выплаты 6 февраля в компании рассказали, что на тот момент общая сумма перечисленных продавцам денег составила 3 млрд рублей.

Крупный пожар на складе онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах произошел 13 января. В момент инцидента в здании находилось около 1200 человек, официально о пострадавших не сообщалось. Горящее помещение попало на видео, которое сняли пассажиры следовавшего в Санкт-Петербург самолета. Склад выгорел полностью менее чем за два часа, было возбуждено уголовное дело.

Страховщики подсчитали, что ущерб от пожара может составить 10–11 млрд рублей. В Wildberries пообещали компенсировать партнерам поврежденный и утраченный товар, а клиентам — вернуть деньги за оплаченные покупки.