Wildberries ответила на претензии ФАС к условиям работы предпринимателей Wildberries пообещала прислушаться к замечаниям ФАС

Wildberries изучит претензии Федеральной антимонопольной службы и прислушается к ним, заявили NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. Ранее ФАС вынесла предупреждение компании из-за невыгодных условий для предпринимателей.

Компания изучит предупреждение, как только оно поступит в наш адрес. Мы и раньше прислушивались к рекомендациям ФАС России в режиме добровольного саморегулирования и выполняли их. Мы внимательно относимся к замечаниям регулятора и строим свою работу на исполнении требований службы как добросовестный участник рынка, — заявили в пресс-службе.

В компании напомнили, что в январе Wildberries получила статус содоминанта рынка. Это стало ожидаемым результатом в связи с ростом инвестиций платформы в региональную логистическую инфраструктуру, а также на фоне развития клиентской базы, пояснили в компании.

Сейчас компания перестраивает комплаенс-практики, чтобы внутренние процессы соответствовали новому статусу Wildberries, — отметили в представительстве маркетплейса.

Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение российской компании Wildberries по признакам нарушения законодательства. Регулятор установил, что маркетплейс навязывает невыгодные условия договора для продавцов. ФАС получила множество обращений от граждан и организаций по этому вопросу в период с 2022 по 2023 год.