Wildberries изучает расширение рынка на Турцию и Оман Гендиректор Wildberries Бакальчук допустила выход маркетплейса в Оман и Турцию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Wildberries рассматривает варианты работы в Омане и Турции, сообщила ТАСС гендиректор онлайн-ретейлера Татьяна Бакальчук в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Кроме того, изучается выход в страны Латинской Америки и Африки, уточнила она.

Как и обещали, мы об этом объявим, но просим еще немного времени. Пока могу рассказать, что, например, мы уже смотрим в сторону Омана — это одна из стран-гостей ПМЭФ этого года. Рассматриваем также Турцию, — обратила внимание Бакальчук.

Приоритетными для компании остаются такие направления, как Китай, государства Персидского залива и страны СНГ, подчеркнула собеседница агентства. В то же время страны Африки находятся в неплохом финансовом состоянии, а на рынках имеет место высокий спрос, признала Бакальчук.

Но об этих направлениях мы будем думать точно не в этом году и не в следующем, — констатировала она.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что необходимо создать орган или отдел в рамках ведомств, который специализировался бы только на регулировании торговых сетей. Таким образом парламентарий отреагировал на предложение главы Wildberries создать Министерство маркетплейсов.