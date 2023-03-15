Wildberries блокирует пункты партнеров после бунта в офисе «Осторожно, Москва»: Wildberries блокирует пункты партнеров после бунта в офисе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что онлайн-ретейлер Wildberries блокирует пункты партнеров, которые накануне устроили бунт в офисе компании. По данным канала, владелице пунктов выдачи заказов в Ногинске и Люберцах в компании заявили, что заблокировали ПВЗ из-за «действий, порочащих репутацию компании».

По данным канала, этот пункт внесли в договор за день до забастовок.

«Осторожно, Москва» сообщает, что владелица девяти пунктов выдачи товаров планирует обратиться в суд. Она является одним из самых активных участников бунта и уверена, что закрытие связано с ее поступком.

Telegram-канал SHOT сообщил, что утром 15 марта сразу несколько пунктов выдачи Wildberries не открылись в Бурятии и Забайкальском крае после забастовки работников компании из-за введенной системы штрафов. Владельцев пунктов выдачи обязали возмещать полную стоимость бракованного товара. В офис компании пришли более 50 собственников ПВЗ, но к ним никто не вышел, а охранники сказали, что все сотрудники на удаленке.

На фоне скандала депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» заявил, что коллеги готовятся внести законопроект о запрете одностороннего изменения договоров, которые есть у маркетплейсов, включая Wildberries.