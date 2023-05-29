Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру России и Роскомнадзор

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Wikimedia Foundation Inc. (владелец «Википедии») подал в суд на Генпрокуратуру России и Роскомнадзор, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Тверского суда Москвы. Иск поступил с просьбой признать незаконными требования ведомств об ограничении доступа к информации.

Беседа по двум искам Wikimedia Foundation к Генеральной прокуратуре РФ, первому замгенпрокурора РФ Анатолию Разинкину, Роскомнадзору назначена на 10 июля в 09:45 и 13:25 мск, — сказала представитель суда.

В обоих исках владелец «Википедии» просит признать незаконными уведомления РКН о нарушении порядка распространения информации в интернет-энциклопедии и требование Генпрокуратуры РФ о принятии мер по ограничению доступа к этой информации.

Как объяснил исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский, энциклопедия обжалует процедуру внесения в реестр запрещенных сайтов. По его словам, правила подачи уведомлений об этом были нарушены.

Ранее Владимир Медейко покинул должность директора некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ», которая занимается управлением российского сегмента «Википедии». Организацию возглавит Станислав Козловский, который до этого занимал пост исполнительного директора организации. Медейко рассказал, что намерен полностью уделить свое время проекту «Свободная энциклопедия».