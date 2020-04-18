Walmart даст временную работу ещё 50 тысячам человек

https://static.news.ru/photo/feb06734-80fc-11ea-9366-fa163e074e61_660.jpg Фото: Greg Sorber/ZUMAPRESS.com

Сеть розничной торговли Walmart собирается нанять дополнительно 50 тысяч сотрудников в связи с растущим спросом на товары широкого потребления.

Во время пандемии компания уже взяла на временную работу 150 тысяч человек и снова решила расширить штат. Торговая сеть нуждается в кладовщиках, грузчиках, продавцах и водителях. В среднем, Walmart нанимает по пять тысяч человек в сутки, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, поставщики продуктов пользуются сложной ситуацией в стране и повышают цены на товары. Такого мнения придерживается руководитель рабочей группы движения «Сильная Россия» по контролю качества продуктов питания Николай Мальцев. На этом фоне россиян призывают не покупать в разы подорожавшие продукты, и тогда поставщики будут вынуждены снизить цены до приемлемых.