Взламывая стереотипы: Сергей Полонский о новой книге, «Федерации» и будущем

Сергей Полонский — один из самых известных и экстравагантных российских предпринимателей. Он основал девелоперскую компанию Mirax Group, входившую в пятёрку крупнейших в стране. До 2008 года Полонский был одним из богатейших людей в России. Его главный проект — «Башня Федерация», входящая в состав делового центра «Москва-Сити». Это второй по высоте и самый многоэтажный небоскрёб в Европе. Строительству «Федерации» посвящена большая часть новой книги Сергея Полонского «Взламывая стереотипы. Освобождённый», которую он представил на закрытой встрече с журналистами в Москве. С эпатажным бизнесменом пообщалась и съёмочная группа NEWS.ru.