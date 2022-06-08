«Выцыганивают налоги»: в сети осудили Ozon и Avito за обращение к властям

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Ozon - универсальный интернет-магазин

Крупнейшие российские корпорации с иностранными акционерами попросили у правительства России изменить критерии попадания в реестр ПО с целью получить льготы. Пользователи интернета жестко раскритиковали эту инициативу.

По мнению одного из пользователей, таким образом компании «выцыганивают себе налоги». Также было отмечено, что большинство инвесторов компаний находится за рубежом, а потому это странно требовать отмены налогов.

Как бабло в оффшоры выводить, так это иностранные инвестиции, а как льготы по налогам получать, так сразу российскими стали, – высказался пользователь.

По мнению комментаторов, подобные меры окончательно искоренят малый бизнес в России.

Прощай малый и средний бизнес. Производство и услуги. Когда у крупняка ещё и льготы по налогам больше, чем у более мелких конкурентов, то рынок будет просто выжжен, — заявила пользовательница сети.

Напомним, ранее компании Ozon, «Авито», ЦИАН, HeadHunter, «Тинькофф» и «ВымпелКом» (известны под брендом «Билайн») направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой изменить критерии попадания в реестр отечественного ПО. Таким образом они рассчитывают получить от государства IT-преференции, включая нулевую ставку НДС.