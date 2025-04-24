ВТБ задумался о продаже «Росгосстраха» Костин: ВТБ имеет двух покупателей на активы «Росгосстраха»

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ВТБ обсуждает возможность продажи «Росгосстраха», заявил в ходе бизнес-диалога с клиентами банка президент — председатель правления финансовой организации Андрей Костин. По его словам, на сегодняшний день в приобретении активов компании заинтересованы два покупателя. Костин напомнил, что в свое время «СОГАЗ» приобрел «ВТБ Страхование», передает ТАСС.

Мы хотим продать, сейчас у нас есть по крайней мере два покупателя на «Росгосстрах». Мы в свое время продали «ВТБ Страхование» «СОГАЗу», а теперь вот хотим «Росгосстрах» продать, — сказал глава ВТБ.

Костин добавил, что страховой бизнес сам по себе «очень непростой». По его словам, он требует огромного внимания. В связи с этим страховой актив следует передать «в руки профессиональных страховщиков», заключил глава банка.

Что касается ключевой ставки Центробанка России, Костин уверен, что для ее постепенного снижения к концу этого года есть все основания. Однако он отметил, что этот показатель будет оставаться на достаточно высоком уровне еще долгое время.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объявил о намерении отменить дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов. Он предупредил, что за таким шагом последует резкое падение объемов выдачи ипотеки. Костин согласился с мнением Грефа.