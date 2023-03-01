ВТБ попросил Роскомнадзор решить судьбу Telegram-банка

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ВТБ обратился в Роскомнадзор за разъяснениями по вопросу использования своего Telegram-банка на фоне введения новых норм по защите информации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитора. Финансовая группа намерена скорректировать работу в мессенджере.

Мы обратились в Роскомнадзор за дополнительными разъяснениями в части использования нашего Telegram-банка и при необходимости скорректируем свою работу в данном мессенджере, в том числе готовы будем прекратить поддержку Telegram-банка, — сообщили в ВТБ.

Ранее Роскомнадзор запретил некоторым российским компаниям с 1 марта 2023 года пользоваться Telegram, WhatsApp, Viber, Discord и Microsoft Teams. Согласно поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», организациям запрещено использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных при оказании услуг.

Ранее Минцифры РФ призвало банки не оказывать услуги через мессенджеры, поскольку этим могут пользоваться мошенники. Директор департамента обеспечения кибербезопасности ведомства Владимир Бенгин выразил мнение, что для противодействия таким преступлениям необходима большая работа операторов «по очищению российской нумерации».