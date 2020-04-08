Все отделения Сбербанка заработают в обычном режиме с 9 апреля

https://static.news.ru/photo/e07027da-79a6-11ea-baf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы.

Учитывая пожелания клиентов и исходя из их интересов, с 9 апреля все отделения банка переводятся в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом, — приводит ТАСС слова первого зампреда правления кредитной организации Александра Ведяхина.

Ранее NEWS.ru писал, что Сбербанк в случае необходимости может ввести в работу три тысячи отделений.

Президент России Владимир Путин в целях предупреждения распространения в стране коронавируса объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Позднее глава государства продлил нерабочие дни до 30 апреля.

По последним данным, в мире более 1,44 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 83 тысяч, более 309 тысяч выздоровели.

В России на 8 апреля зарегистрированы 8674 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 66 летальных исходов, выздоровели 597 человек.