VPN-приложение «Лаборатории Касперского» перестанет работать в России

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бесплатное VPN-приложение Kaspersky Secure Connection, разработанное «Лабораторией Касперского», перестанет работать на территории России. Компания сообщила об этом в своем блоге, добавив, что платная версия приложения будет доступна для покупки до конца текущего года.

VPN-приложение Kaspersky Secure Connection больше не будет доступно на российском рынке. Отключение продукта в России будет происходить поэтапно, чтобы свести неудобства для текущих пользователей к минимум, — отметили представители «Лаборатории Касперского».

Для пользователей, которые уже купили и активировали продукт, приложение продолжит функционировать до конца срока подписки или лицензии. Изменения в работе затронут только Россию, добавили в компании.

Подчеркивается, что бесплатная версия приложения прекратит работать уже 15 ноября.

Ранее опрошенные журналистами эксперты заявили, что опасность VPN-сервисов, которые позволяют посещать заблокированные сайты, сильно преувеличена. По их словам, с учетом большого количества пользователей этих сервисов у возможных злоумышленников, которые якобы крадут данные, просто не хватит возможностей для анализа и обработки информации.