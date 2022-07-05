Volvo сократит часть сотрудников в России «Коммерсант»: Volvo Group сократит штат сотрудников в России

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Шведский концерн Volvo Group сократит штат сотрудников в России, пишет «Коммерсант». Руководство автомобильной компании приняло решение уволить часть работников с завода в Калуге, где происходит сборка грузовиков. Период сокращений пройдет до конца года. В издании уточнили, что причина массовых увольнений кроется в простое предприятия. По данным газеты, из-за введенных санкций Запада на фоне начала спецоперации РФ на Украине компания не может собирать грузовые машины. На завод перестали поставлять необходимые запчасти.

Volvo Group приняла решение адаптировать свою операционную деятельность в связи с изменившимися рыночными условиями в РФ. Адаптация будет означать сокращение персонала в подразделениях Volvo Group в России в течение этого года,— объяснили представители компании.

Сотрудники Volvo Group уточнили, что калужский завод продолжит находиться в режиме заморозки. Представители фирмы подчеркнули, что об уходе шведской компании с рынка РФ говорить пока рано.

Данные «Коммерсанта» свидетельствуют о том, что под конец 2020 года в «Вольво Восток» работали 606 человек. По информации за 2019 год в филиале «Вольво Компоненты» трудились 668 человек.

Ранее немецкий автопроизводитель Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться. По информации «Коммерсанта», за это им гарантировали компенсацию до шести окладов. При этом в компании утверждают, что массового сокращения не будет.