Володин рассказал, кто займёт места ушедших из России западных компаний Володин: места ушедших из России компаний быстро займут фирмы из РФ и Азии

Западным компаниям, которые решили покинуть российский рынок после начала военной операции на Украине, может быть сложно вернуться обратно, так как их места быстро займут фирмы из России и азиатских стран. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые приводит ТАСС, зарубежным компаниям следует определиться с тем, намерены ли они продолжать работу в России. Володин отметил, что российская сторона никого не выгоняет, добавив, что страна открыта для иностранных компаний и приветствует инвестиции в свою экономику.

Если они начинают плясать под дудку Вашингтона и принимают решение уйти из России, это их выбор. Но не факт, что получится вернуться обратно. Их нишу быстро займут российские и азиатские компании, — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все случаи прекращения работы компаний из недружественных стран в России находятся под пристальным вниманием правительства. Он отметил, что к каждой организации должен быть разный подход, поскольку многие из них, приостановив деятельность, продолжают выполнять все обязательства перед сотрудниками, а есть и те, кто отказался от ответственности за свой персонал.

Значительное количество зарубежных компаний заявили о приостановке своей деятельности или полном уходе из России в связи с проводимой на Украине спецоперацией и последовавшими за этим санкциями ведущих экономических держав мира и их союзников.

В частности, приостановить деятельность в России и Белоруссии решила IKEA. Кроме того, заморозила продажи на территории РФ крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке деятельности в России ранее сообщили Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и многие другие компании.