Во «Вкусно - и точка» пожаловались на неправильный дым для готовки бекона Гендиректор «Вкусно — и точка»: предприятия намерены импортозаместить дым для готовки бекона

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Гендиректор компании «Вкусно — и точка» Олег Пароев рассказал во время круглого стола, отвечая на вопрос NEWS.ru, о том, какие продукты удалось заместить после ухода «Макдоналдса» с российского рынка. По его словам, в России удалось заместить крахмал, который использовался в производстве булочек, но пока не удается локализовать производство дыма, использующегося при изготовлении бекона.

Когда вы покупаете бекон, бекон обладает специфическим вкусом. Он достигается за счет использования дыма. Настоящего дыма, который определенным образом по сложной технологии собирается, потом бекон проходит этот дым и приобретает специфический вкус, который потребители любят, — пояснил Пароев.

Он уточнил, что речь идет о том, чтобы сделать дым естественным без использования химических добавок и консервантов: ранее производство этого дыма находилось в США, и сейчас его пытаются локализовать в России. Что же касается других продуктов, то российскими поставщиками изначально производилось до 99% продукции, а импортное сырье в основном не было уникальным. Поэтому все уникальные сырьевые компоненты либо основаны на стабильных зарубежных поставках, либо полностью импортозамещены.

Ранее гендиректор сообщил, что первые сто дней работы ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка» были сложнее, чем ожидалось, однако результаты работы превзошли все ожидания: компании удалось открыть почти все предприятия, которые работали на начало февраля. По его словам, ресторану удалось сохранить вкус и качество еды, а также уникальную атмосферу. Все проблемы с поставками картошки, о которых говорилось ранее, также решены, а процесс «полного восстановления холодных напитков» почти завершен.