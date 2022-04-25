Внуково пригрозили национализацией за «политическую провокацию»

Аэропорт Внуково, как и любой, не имеет права готовить списки сокращений при снижении количества рейсов, заявил глава профсоюза лётного состава (ПЛС) России Мирослав Бойчук Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Если руководство аэропорта говорит о сокращениях ещё до того, как государство оказало помощь, следует подумать о его национализации, считает Бойчук. Контрольный пакет акций Внуково находится в руках государства, обратил он внимание.

Я хочу сказать, что это политическая провокация руководства аэропорта Внуково. Потому что государство ещё не начало оказывать финансовую поддержку, а уже составляют списки на сокращение. Если руководство аэропорта не слушает, что говорит президент или председатель правительства, то это очень плохо. Наверное, надо ставить вопрос, достойно ли это руководство возглавлять аэропорт. Мы сейчас с руководством отработаем этот вопрос, — сказал глава ПЛС.

Он добавил, что насчёт ситуации во Внуково стоит говорить на трёхсторонней комиссии, чтобы руководство аэропорта перед ней отчиталось. При этом другие аэропорты тоже пытались уволить своих сотрудников и это нужно пресекать, заявил Бойчук.

Ранее аэропорт Внуково вслед за Шереметьево ввёл режим простоя и предложил сотрудникам перейти на неполный рабочий график. А 30% штата получили предписания о последующем сокращении.