https://static.news.ru/photo/f4496c00-6d6a-11ea-b728-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти готовят некоторые регуляторные послабления, которые должны будут помочь экономике на фоне распространения коронавируса. Так, компании из некоторых отраслей смогут продолжать работу даже после истечения срока действия лицензии на осуществление деятельности.

Разрешение работать в течение полугода после прекращения действия лицензии содержится в проекте распоряжения правительства, которое подготовлено Министерством экономического развития, сообщает «Интерфакс».

Данное послабление предусмотрено для компаний, работающих в сферах: пользование недрами, оказание услуг связи и телерадиовещания, производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (кроме алкогольной розницы). Также послабления будут касаться сферы использования атомной энергии, деятельности по защите государственной тайны, частной детективной и образовательной деятельности, приобретения оружия.

Кроме того, власти намерены дать поручение федеральным органам исполнительной власти, которые занимаются государственным контролем, о приостановке контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок, а также выездных налоговых и таможенных проверок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские власти могут перенести срок подачи деклараций по НДФЛ в 2020 году. Окончательное решение останется за кабмином после подписания базового закона, рассказал замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Ведомство, согласно мерам по предотвращению последствий коронавируса нового типа, создаёт универсальный алгоритм предоставления налогоплательщикам отсрочки по налогам и платежам. Руководство страны может применить его при необходимости к различным предприятиям или целым отраслям.