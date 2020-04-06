Власти Подмосковья снизят страховые взносы работодателей до 15%

Зампредседателя правительства Московской области Вадим Хромов пообещал снизить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес, снизив страховые взносы с 30% до 15% от зарплаты.
По мнению подмосковных властей, нововведение поможет предприятиям сохранить штат и зарплаты в условиях, когда граждане изолированы в домах, а большинство заведений закрыты на карантин.
Очень важно сейчас сохранить занятость, сохранить обороты бизнеса. Важно, чтобы максимальное количество бизнесменов выжило, —
цитируетХромова телеканал «360».
Бизнес получит другие льготы, отсрочки по кредитам и беспроцентные займы, отметил чиновник.
Как писал NEWS.ru, снижение страховых взносов предложил президент России Владимир Путин в своём первом обращении к нации из-за коронавируса. Он добавил, что льгота сохраниться после карантина.
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