Власти Подмосковья снизят страховые взносы работодателей до 15%

https://static.news.ru/photo/b3586080-780e-11ea-8d8b-fa163e074e61_660.jpg Вадим Хромов Фото: mosreg.ru

Зампредседателя правительства Московской области Вадим Хромов пообещал снизить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес, снизив страховые взносы с 30% до 15% от зарплаты.

По мнению подмосковных властей, нововведение поможет предприятиям сохранить штат и зарплаты в условиях, когда граждане изолированы в домах, а большинство заведений закрыты на карантин.

Очень важно сейчас сохранить занятость, сохранить обороты бизнеса. Важно, чтобы максимальное количество бизнесменов выжило, — цитирует Хромова телеканал «360».

Бизнес получит другие льготы, отсрочки по кредитам и беспроцентные займы, отметил чиновник.

Как писал NEWS.ru, снижение страховых взносов предложил президент России Владимир Путин в своём первом обращении к нации из-за коронавируса. Он добавил, что льгота сохраниться после карантина.