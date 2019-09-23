https://static.news.ru/photo/eac60e14-ddef-11e9-a515-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Департамент городского имущества столицы утвердил льготные ставки аренды участков, на которых будут возводиться гостиницы и наёмные дома.

По данным пресс-службы ведомства, ставка на всё время строительства не превысит 0,01% для отелей и 0,1% для наёмных домов. Для получения скидки инвестору нужно заключить с городом соглашение о размещении. Документ обяжет застройщика использовать здание в качестве гостиницы или сдавать в нём помещения. Срок аренды земли составит 49 лет.

По словам главы департамента Максима Гамана, продавать апартаменты в таких зданиях будет запрещено, а владеть наёмным домом сможет только одно лицо. Продать квартиры можно будет только одному человеку и все сразу.

Если инвестор нарушит условия соглашения или захочет его расторгнуть, ему будет необходимо возместить городу убытки, заплатив повышенный платёж, но уже с учётом накопленных процентов, — уточнил он.

Также чиновники сообщили об отмене повышенного инвестиционного платежа за изменение цели на возведение объектов капитального строительства, предназначенных для предоставления гостиничных услуг.

В мэрии ожидают, что нововведения привлекут в столицу новые инвестиции благодаря снижению себестоимости строительства и сократят сроки окупаемости проектов, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru, ранее председатель президиума Духовного управления мусульман и глава Совета муфтиев РФ Равиль Гайнутдин заявил, что соборные мечети должны появиться во всех российских городах-миллионниках и региональных столицах. По его словам, строительство таких мечетей по всей стране необходимо запланировать на ближайшие пять–десять лет.