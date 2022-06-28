Владелец «Вымпелкома» сообщил о снижении стоимости своего бизнеса в России

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Компания Veon, которой принадлежат российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации» и бренд «Билайн», зафиксировала так называемое неденежное обесценение своего бизнеса в России по итогам I квартала 2022 года на $449 млн, говорится в сообщении на сайте компании. Под обесценением актива понимается снижение его стоимости, в свою очередь связанное со снижением ценности актива.

В I квартале 2022 года мы зафиксировали неденежное обесценение бизнеса Beeline в России на сумму $449 млн, — отмечается в сообщении.

Ранее ряд российских операторов мобильной связи стал взимать плату с клиентов за покупку новых сим-карт. Это связано с увеличением затрат компаний на предоставление услуг и стоимости самих сим-карт. Так, в «Билайне» рассказали, что новые абоненты начнут оплачивать подключение к сети с 21 июня. Там также объяснили подобную меру увеличением стоимости закупки сим-карт и необходимостью компенсации затрат «Билайна» на подключение к мобильной сети.