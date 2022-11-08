Владелец сети Sinsay закроет около 50 магазинов в России FES Retail оптимизирует бизнес и закроет примерно 50 точек в России

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Компания FES Retail, которая владеет брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, сообщила о закрытии части своих магазинов в России. Фирма намерена прекратить работу около 50 точек по стране. Заявление представителей компании цитирует ТАСС.

Компания FES Retail по примеру других крупных fashion-операторов планирует оптимизировать бизнес, отказавшись от части своих магазинов. Под закрытие подпадают около 50 точек, — подчеркнули представители ретейлера.

Ранее стало известно, что один из крупнейших американских ретейлеров одежды Gap полностью уходит из России и закрывает все магазины. По словам участников рынка недвижимости, у сети были проблемы с выручкой еще до февральских событий, поскольку марка непопулярна у россиян.

Как рассказала руководительница направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова, сейчас у компании 11 магазинов в России — 10 в Москве и один в Санкт-Петербурге. Магазины закрывают по мере того, как собственники помещений находят новых арендаторов, а в оставшихся магазинах продаются остатки.