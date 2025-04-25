Санаторий украинского олигарха в Крыму перешел государству Санаторий «Ай-Даниль» в Крыму передан в ведение Росимущества

Фото: Ирина Александрова /РИА Новости

Ринат Ахметов

В Крыму принадлежавший украинскому бизнесмену Ринату Ахметову санаторий «Ай-Даниль» официально передан в собственность государства, сообщает РБК со ссылкой на данные ЕГРН. Объект стоимостью до 10 млрд рублей перешел в ведение Росимущества и теперь находится под управлением федерального казенного предприятия.

Согласно документам, большая часть строений на территории комплекса сменила собственника в декабре 2024 года. Изначально активы числились за ООО «СКОК „Ай-Даниль“», затем были оформлены на трех частных лиц, однако уже в начале декабря все имущество было переведено в управление ФКП «Ясень».

Санаторий расположен в поселке Даниловка под Ялтой и включает более 300 жилых номеров, спа-центр, диагностический и спортивные комплексы, бассейн и пляжную территорию. Общая площадь земельного участка превышает 19 гектаров, на его территории растет охраняемый можжевеловый лес. С 1998 года объект имеет статус памятника садово-паркового искусства.

Ранее бывшие владельцы группы «Ариант» оспорили в Верховном суде передачу их активов государству. В кассационной жалобе они потребовали отменить решение о взыскании в пользу государства активов «Кубань-Вино», «Южная», «ЦПИ — Ариант» и Катав-Ивановского литейного завода. Конфликт возник из-за банкротства Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), в результате которого активы перешли под государственный контроль.