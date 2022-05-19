Владелец Reserved продаёт российские предприятия китайскому консорциуму

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Компания LPP, владелец брендов одежды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay, приняла решение о продаже российских подразделений китайскому консорциуму, сообщает ТАСС. Магазины этих марок откроются уже в ближайшие выходные.

Головной офис LPP SA в Гданьске сообщает, что результатом рассмотрения предложений и проведения переговоров с потенциальными покупателями стало решение правления компании о продаже своего российского подразделения китайскому консорциуму, — говорится в сообщении.

В сделку не войдут права на использование товарных знаков и брeндов, которыми владеет LPP. В компании отметили, что покупатель будет иметь право на продажу вcех товаров, принадлежащих российскому подразделению LPP.

Ранее сообщалось, что магазины обуви и одежды американского бренда Vans с 14 марта приостановили работу на территории России. Отмечается, что сотрудникам магазина продолжат выплачивать зарплату, однако она будет минимальной.

В свою очередь, 7 марта американский бренд одежды Levi's заявил о временном уходе с торгового рынка России. Компания также приостановила инвестиционные проекты на территории России.