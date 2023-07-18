Владелец бренда Durex опроверг слухи о намерении остаться в России

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Британская компания-производитель Reckitt Benckiser заявила РИА Новости, что не планирует сохранять бизнес в России. Процесс продажи предприятий находится в активной стадии, уточнили представители корпорации.

Reckitt Benckiser владеет такими популярными брендами, как Durex, Contex, Strepsils, Vanish и другие. Она вела свою деятельностью на территории России с 1994 года.

О планах компании остаться в России ранее сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, продукция RB продолжала появляться на полках российских магазинов, а производитель долгое время не делал новых заявлений о продаже бизнеса.

Начало процесса по передаче российского бизнеса компания анонсировала в 2022 году. По словам представителей RB, предприятия могут быть переданы третьей стороне либо сотрудникам фирмы. Также было принято решение о приостановке инвестиций в РФ. Причиной названа специальная операция на Украине.

После соответствующего заявления компания пообещала продолжить выплаты сотрудникам до конца 2022 года, а также содействовать максимально плавному переходу бизнеса новому владельцу. Известно, что в штате RB числились порядка 1,3 тысячи человек.