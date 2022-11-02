Владелец «Билайна» собрался продать свой российский бизнес Холдинг VEON намерен продать свой бизнес в России

Телекоммуникационный холдинг VEON решил продать свой бизнес в России. В настоящее время изучаются варианты для достижения оптимального варианта для всех сторон сделки. Холдинг владеет ПАО «Вымпелком», предоставляющим услуги связи под торговой маркой «Билайн». Компании принадлежит 100% оператора.

Процесс проведения конкурентной продажи уже стартовал. Компания ищет решения, которые позволят достичь оптимальных решений для каждой из заинтересованных сторон.

Данные о потенциальных покупателях и другие подробности в сообщении не приводятся. Представители «Билайна» заявили в разговоре с журналистами ТАСС, что после продажи стратегия компании останется неизменной.

Еще в июне холдинг VEON зафиксировал так называемое неденежное обесценение своего бизнеса в России по итогам I квартала 2022 года на $449 млн. Под обесценением актива понимается снижение его стоимости, в свою очередь связанное со снижением ценности актива.

Слухи о возможной продаже дочернего предприятия холдинга появляются на протяжении последних нескольких лет. В октябре источники прессы утверждали, что такой вопрос только обсуждался, но никаких конкретных действий VEON не предпринимал. Одним из вариантов для холдинга является не продажа, а передача актива местной компании, которая заслуживает доверия, с зафиксированным правом обратного выкупа.