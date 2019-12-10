https://static.news.ru/photo/604919f8-1b10-11ea-8688-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продавец товаров для домашних питомцев «Ле'Муррр» и сеть продуктовых магазинов «ВкусВилл» запустят совместный проект, для чего стороны учредили ООО «Лемуррр-ВВ».

Пилотный магазин площадью около 50 кв. м откроется в центре Москвы в течение декабря 2019 года. Ассортимент новых торговых точек будет мало отличаться от представленного в «Ле'Муррр», за исключением отсутствия крупных федеральных брендов в продаже (корма Royal Canin, Pedigree, Purina и так далее), пишет «Коммерсант».

В настоящее время доля зоомагазинов на рынке товаров для питомцев сократилась с 19% до 18% — покупатели уходят в супермаркеты и в онлайн, особенно это касается продаж кормов для кошек и собак. По информации издания, инициатива создания совместного проекта исходила от «ВкусВилла», который хочет протестировать свой подход к рознице в разных категориях. Объём инвестиций в создание сети не разглашается.

Как сообщал NEWS.ru ранее, компания «Auchan Россия» приняла решение сменить генерального директора сети гипермаркетов «Ашан» в России. Пост Франсуа Реми займёт бывший топ-менеджер Globus и X5 Retail Group Йоханнес Толай. Об этом сообщили в российском представительстве корпорации.