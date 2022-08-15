«Вкусный и ароматный»: из челябинской смородины начнут производить бренди В Белоруссии начнут производить эксклюзивный бренди из челябинской смородины

Фото: R. Koenig/blickwinkel/Global Look Press

В Белоруссии из смородины, выращенной в Челябинской области, начнут производить бренди, аналога которого почти нет в России, рассказала управляющая садами в Каслинском районе Ольга Сегаль. По ее словам, наладить производство алкогольного напитка в регионе не получилось из-за тонкостей в российском законодательстве. Цена за бутылку составит от 1700 до 2000 рублей, пишет «ФедералПресс».

Они будут перерабатывать нашу продукцию и выпускать бренди под нашей маркой «Григорьевские сады». Вкусный и ароматный напиток, настоянный в дубовых бочках, они разольют по бутылкам, и он вернется обратно на Урал, — заявила Сегаль.

Сообщается, что у компании в планах также наладить производство фрамбуаза — алкогольного напитка с ярким вкусом малины. Кроме того, из челябинских яблок особого сорта уже делают сидр, который экспортируется за границу.

Ранее стало известно, что российский алкоголь к концу года наполовину заполнит барное меню отечественных ресторанов. Сейчас на эти напитки приходится только 10%. Рестораторы начали активно заключать контракты с производителями вин из России и СНГ, чтобы заменить ушедшие бренды. Пока эти контракты являются краткосрочными, чтобы оценить спрос.