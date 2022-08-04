«Вкусно — и точка» возобновит работу бывших «МакКафе» с 11 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сеть «Вкусно — и точка» возобновляет работу концепции кафе внутри заведений (бывшие «Маккафе») с 11 августа, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Концепция меню заведения не претерпела изменений, со временем ассортимент будет дополняться новинками.

11 августа в предприятиях «Вкусно — и точка» возобновят свою работу концепции кафе. Они будут открыты в тех точках сети, в которых были расположены и ранее, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе компании заявили, что исключат из меню ресторанов «Вкусно — и точка» газированные напитки Fanta и Sprite, если предприятия найдут альтернативные варианты, в том числе в России. Пока же они числятся в меню благодаря наличию неизрасходованных запасов этих напитков. Также из меню «Вкусно — и точка» убрали Coca-Cola из-за решения компании покинуть рынок РФ. Теперь российские рестораны и кафе ищут замену знаменитой газировке. Так, сети быстрого питания KFC и Burger King переходят на напитки от компании «Черноголовка», а также воду и лимонады.

Также стало известно, что российская компания-производитель соков «Мултон», принадлежащая Coca-Cola, готовит масштабный ребрендинг газированных напитков Cola и Fanta, которым присвоят новые названия. Так, Coca-Cola получит название «Добрый Cola» a Fanta — «Добрый Orange». В линейку напитков также войдут новые вкусы Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy. При этом Schweppes получит название «Rich тоник».