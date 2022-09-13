«Вкусно — и точка» начнет продавать колу под брендом «Добрый» «Вкусно — и точка» начнет продавать колу под брендом «Добрый» с 15 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еда из ресторана быстрого обслуживания новой сети «Вкусно — и точка»

Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» с 15 сентября вводит в ассортимент порционную продажу колы под брендом «Добрый cola», сообщили ТАСС в пресс-службе компании. До конца сентября напитки станут доступны во всех предприятиях сети в России.

C 15 сентября в предприятиях сети «Вкусно — и точка» постепенно возобновляется порционная продажа колы в розливе. Теперь напитки со всеми любимыми и известными вкусами будут поставляться под брендом «Добрый» и будут доступны к заказу в прежних объемах, — говорится в сообщении.

В июне компания Coca-Cola oбъявила, что больше не будет производить и продавать напитки бренда в РФ, в том числе Coca-Cola, Sprite, Fanta и сок «Добрый». Вскоре после этого основатель сети быстрого питания Михаил Гончаров заявил, что Coca-Cola HBC будет продавать в России напиток под брендом «Добрый cola». Отмечается, что подразделение компании в РФ при этом переименовано в Multon Partners. Предприниматель подчеркнул, что новому напитку теперь придется конкурировать с российскими производителями.

В мае стало известно, что сети ресторанов быстрого питания KFC и Burger King заменили западную газировку напитками «Черноголовка». Производитель, в свою очередь, увеличил мощности производства.