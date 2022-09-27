VK объявила о продаже игрового холдинга My.Games за $642 млн

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Холдинг VK продает игровое подразделение My.Games за $642 млн, говорится в сообщении компании. Отмечается, что сделка включает все принадлежащие ей студии и игровые продукты. Покупателем выступает партнер LETA Capital Александр Чачава, передает газета «Ведомости».

VK продолжит развивать собственные игровые сервисы под брендом VK Play. Она объединяет все популярные игровые развлечения в одном месте: каталог игр, облачный гейминг, стриминговую платформу VK Play Live, турнирную платформу и новостное медиа, — говорится в сообщении.

По данным газеты, сооснователь игрового подразделения Владимир Никольский покинет VK и продолжит развивать My.Games. Руководителем VK Play станет Василий Магурян, который более восьми лет занимался развитием игрового направления в холдинге.