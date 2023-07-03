«ВКонтакте» лишится гендиректора и технического директора Гендиректор «ВКонтакте» и вице-президент по технологиям VK покидают компанию

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Генеральный директор социальной сети «ВКонтакте» Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, а также технический директор соцсети Александр Тоболь покидают компанию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу VK. Краснова и Тоболь приняли решение уйти из компании, чтобы заняться собственным проектом.

С 3 июля 2023 года управление социальной сетью «ВКонтакте» будет осуществлять коллегиальный орган — управляющая команда, в состав которой войдут представители топ-менеджмента VK и представители менеджмента «ВКонтакте». Генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь приняли решение покинуть компанию и заняться собственным проектом, — говорится в сообщении.

Генеральный директор VK Владимир Кириенко поблагодарил Краснову и Тоболя за достижение высоких аудиторных показателей "ВКонтакте", отметили в пресс-службе.