VK хочет купить онлайн-школу Skyeng The Bell: VK обсуждает покупку языковой онлайн-школы Skyeng

Фото: Пресс-служба «ВКонтакте»

VK планирует купить активы языковой онлайн-школы Skyeng, сообщает The Bell. Компания намерена усилить свое EdTech-направление, куда уже входят такие онлайн-платформы, как Skillbox, Geekbrains и «Учи.ру». Отмечается, что VK не единственный претендент на покупку языковой школы, акционеры Skyeng также ведут переговоры с «Севергрупп» Алексея Мордашова и другими крупными игроками рынка. Также компания рассматривает вариант ухода на Московскую Биржу.

Главная задача сейчас — выжить и сделать так, чтобы бизнес, который строился последние 10 лет, не пошел коту под хвост, — пояснил собеседник издания.

По данным издания, VK и Skyeng пока не подписали никаких обязывающих документов, но переговоры уже ведутся. Источник, знакомый с планами компании, отмечает, что несмотря на глубокую интеграцию Skillbox и Geekbrains в бизнес VK, в случае успешной сделки Skyeng, напротив, будет развиваться самостоятельно.

Есть понимание, что самостоятельно сервис будет развиваться лучше, чем в навязанной интеграции, — отметил источник.

В 2021 году VK стал лидером EdTech-рынка с выручкой в 10,4 млрд рублей. Но в последнее время это направление приносит компании убытки. Так, в прошлом году EBITDA холдинга Skillbox Limited ушла в минус на 1,6 млрд рублей.

Ранее стало известно, что «ВКонтакте» позволит авторам монетизировать прямые эфиры за счет коротких рекламных роликов не больше 30 секунд перед самим эфиром. Инструмент будет доступен авторам сообществ, которые подключены к программе монетизации видео. Подключиться можно в один клик.