VK купила акции компании, которая выпускает «Что было дальше?» VK приобрела 51% акций компании Medium Quality Production

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VK приобрела 51% акций компании Medium Quality Production, принадлежащей креативному продюсеру Comedy Club Production Вячеславу Дусмухаметову, говорится на сайте российской технологической корпорации. Данная компания занимается выпуском популярных шоу в российском YouTube-сегменте: «Что было дальше?», «Я себя знаю» и сериал «Внутри Лапенко».

VK объявляет о подписании договора о приобретении 51% долей ООО «Медиум кволити продакшн», одного из лидеров по производству цифрового видеоконтента в СНГ, — сказано в сообщении.

С приобретением долей Medium Quality Production VK хочет улучшить позиции на рынке отечественного видеоконтента за счет эксклюзивных проектов и шоу, которые будут транслироваться на платформах «VK Видео», «VK Клипы» и других медиаресурсах холдинга.

Ранее близкий к правительству анонимный источник газеты «Коммерсант» рассказал, что VK запросила у Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России 3 млрд рублей на разработку российской платформы создания видеоигр. Он отметил, что мера была принята, поскольку доступ к зарубежным игровым движкам, с помощью которых ведется разработка видеоигр, может быть ограничен.