Victoria's Secret окончательно уйдет из России

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Американская компания по продаже женского белья и аксессуаров Victoria's Secret сообщила об окончательном уходе из России, говорится в заявлении на официальном сайте. До этого стало известно, что компания начала переговоры о прекращении аренды магазинов в торговых центрах.

Компания приостановила работу семи франчайзинговых магазинов и связанного с ними бизнеса электронной коммерции в России. Учитывая продолжающиеся экономические, логистические и деловые сбои в стране, — указано на сайте.

Ранее стало известно, что правительство России разрешит владельцам торговых центров досрочно расторгать договоры аренды с компаниями из «недружественных стран». Инициативу поддержали, поскольку арендодатели терпят серьёзные убытки из-за магазинов, не освободивших помещения после приостановки деятельности в России и не платящих по счетам. Премьер-министр Михаил Мишустин объяснил, что плата за аренду часто высчитывается исходя из выручки магазина и в таких случаях владельцы ТЦ не получают ни рубля с арендоместа.