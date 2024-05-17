«Ветеран» по производству молочных продуктов продал бизнес в РФ Danone объявила о продаже российского бизнеса компании «Вамин Р»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Французский производитель продуктов питания Danone завершил сделку по продаже бизнеса в России компании «Вамин Р», говорится в официальном пресс-релизе. По имеющимся данным, российские регулирующие органы дали разрешение на заключение соглашения.

Вслед за опубликованным 22 марта 2024 года релизом, в котором Danone объявила о получении разрешения российских регулирующих органов, необходимых для продажи бизнеса EDP в России компании ООО «Вамин Р», Danone объявляет о завершении этой сделки, — следует из сообщения.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что временное управление активами российской «дочки» Danone со стороны Росимущества было отменено президентом РФ Владимиром Путиным по соображениям целесообразности. В этом не стоит усматривать тенденции, уточнил он.

13 марта российский лидер отменил решение о передаче Росимуществу активов АО «Данон Россия», принадлежавших компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд». Глава государства соответствующим приказом внес изменения в документ от 2023 года о временном управлении некоторым имуществом.

Кроме того, в феврале 2024 года в собственность России по решению суда была передана липецкая кондитерская фабрика Roshen, принадлежавшая бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Все акции предприятия по требованию Генпрокуратуры были обращены в доход государства.