Верховный суд поддержал взыскание 6 млн руб. долга за коммуналку с ФСО

https://static.news.ru/photo/40bfe526-f7f6-11ea-9341-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Верховном суде России отклонили кассационную жалобу Федеральной службы охраны (ФСО) с просьбой пересмотреть решение о взыскании 6 млн рублей в пользу ТСЖ «Грюнвальд», одним из учредителей которого является экс-министр обороны России Анатолий Сердюков.

В своей жалобе ФСО просила суд передать дело на пересмотр в Судебную коллегию по экономическим вопросам, пишет РИА Новости.

С учётом конкретных обстоятельств дела доводы, изложенные заявителем в кассационной жалобе, не подтверждают существенных нарушений судами норм права, повлиявших на исход дела, — говорится в определении суда.

Спор между ТСЖ «Грюнвальд» и ФСО возник из-за вопроса об уплате долга по коммунальным платежам. В операционном управлении ФСО находятся ряд помещений в домах, которые находятся под управлением ТСЖ «Грюнвальд» в жилищном комплексе недалеко от Сколково.

В контракте между ФСО и ТСЖ не прописаны условия по оплате коммунальных расходов, при этом «Грюнвальд» потребовал через суд взыскать с ФСО долги по коммунальным платежам за 2015-2017 годы в размере 5,3 млн рублей, а также пени за просрочку в 2,6 млн рублей.

Иск ТСЖ по решению Арбитражного суда был удовлетворён частично, объём пени был сокращён до 529 тыс. рублей, но суд обязал ответчика выплатить основную часть долга в полном объёме. Это решение поддержали Девятый арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Московского округа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-министр обороны Анатолий Сердюков проиграл суд с соседями по иску о предоставлении доступа ТЖС «Молочный-6» под председательством Сердюкова к террасе дома на «золотой миле».