Венгрия и Сербия построят нефтепровод для поставок российского топлива

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Венгрия и Сербия договорились о сооружении нефтепровода, чтобы в эти страны могла поступать российская нефть из нефтепровода «Дружба», сообщил официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач. По его словам, которые приводит ТАСС, сейчас Сербия получает основной объем нефти по трубопроводу из Хорватии, однако в будущем это станет невозможным из-за введенных санкций.

Новый нефтепровод будет соединен с нефтепроводом «Дружба» и позволит Сербии получать более дешевую нефть марки Urals, — пояснил Ковач.

6 октября Европейский союз официально утвердил восьмой пакет санкций против России. Новые ограничения включают в себя запрет на импорт товаров из РФ на сумму €7 млрд, экспорт в Россию угля, электронных компонентов для оружия, а также запчастей для авиации и химических веществ. Рестрикции также предусматривают введение потолка цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года).

Сербский министр внутренних дел Александр Вулин назвал восьмой пакет санкций ЕС против РФ первыми рестрикциями, введенными против Белграда. Он отметил, что Сербия сильно зависит от поставок российской нефти через Хорватию, на транспортировку которой были наложены ограничения.