«Ведомости»: в Подмосковье построят завод по выпуску лекарств от рака и ВИЧ

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Фармкорпорация «Авексима» готовится к строительству в Московской области завода, который будет выпускать инновационные препараты от рака и ВИЧ. Предполагается, что предприятие расположится в Солнечногорском районе.

Как сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании, в индустриальном парке «Есипово» возведут целый промышленный комплекс с лабораториями, производственным и складским комплексами. Общая площадь здания по плану составит 61 тысячу квадратных метров.

Строительство начнут во втором квартале 2021 года, и завершат в течение двух лет. «Авексима» оценивает инвестиции в проект в пять млрд рублей.

Корпорация, созданная 10 лет назад, является частью московского фармацевтического холдинга «Гранд Капитал» Дениса Ременяко. Он включает также аптечные сети «Сердце Вятки» в Кирове, «Сердце столицы» в Москве и «Сердце Московии» в Подмосковье. Кроме Подмосковного комплекса у холдинга есть заводы в Сибири и на Урале.

Ранее NEWS.ru писал, что западные страны были по-настоящему поражены вакциной от коронавируса «Спутник V», созданной в России. Журналист Жак Шустер в своей статье для немецкого издания Welt сравнил выпуск препарата с первым запуском в космос искусственного спутника Земли. По его мнению, с 1957 года, когда это произошло, русские ничем особо не могли похвастаться на научно-техническом поприще.