«Ведомости»: Россия в июле поставила в ЕС 2 млрд кубометров газа

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Россия экспортирует рекордные объемы трубопроводного газа в страны Евросоюза с августа 2022 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на ежемесячный обзор Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ). По его данным, поставки российского трубопроводного газа в страны ЕС превысили 2 млрд кубометров.

Поставки российского трубопроводного газа в страны ЕС в июле 2023 года выросли до максимальных уровней с августа 2022 года. Объем экспорта превысил 2 млрд кубометров, — подчеркивается в публикации.

Издание отмечает, что в июле 2023 года страны ЕС получили на 16% больше трубопроводного газа по сравнению с июнем. Общий объем европейского импорта газа увеличился до 13,5 млрд кубометров. Больше газа в ЕС стали поставлять также Норвегия и Алжир. При этом относительно уровня июля 2022 года суммарные поставки снизились на 13%.

Ранее сообщалось, что в январе — июле текущего года поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Китай выросли на 62,7%. За указанный период Китай закупил у РФ 4,46 млн тонн СПГ на $2,98 млрд. Только в июле КНР импортировала из России 583,9 тысячи тонн СПГ на сумму $312,4 млн. В 2022 году объем поставок за первые семь месяцев составлял 2,74 млн тонн. РФ занимает третье место по объему закупаемого Китаем СПГ, уступая Австралии и Катару.