https://static.news.ru/photo/0615f520-5ec5-11ea-82a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Украина нарушила решение Стокгольмского арбитража и продала на аукционе акции украинской «дочки» ВЭБа — Проминвестбанка — за 268 млн гривен ($11 млн). Об этом сообщили в российской госкорпорации. Информации о покупателе пока нет.

Украина продемонстрировала мировому сообществу нежелание соблюдать нормы международного права и грубо проигнорировала решение независимого трибунала в Стокгольме, — цитирует РИА Новости сообщение корпорации.

ВЭБ теперь намерен отстаивать свои интересы в судах, чтобы компенсировать понесённые потери.

Как писал NEWS.ru, Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма подтвердил запрет на продажу акций украинской «дочки» ВЭБ.РФ — Проминвестбанка. В августе 2019 года госкорпорация просила принять чрезвычайные обеспечительные меры для предотвращения принудительной продажи Проминвестбанка с аукциона, Украина же пыталась оспорить это решение.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских «дочек» российских госбанков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда по взысканию с РФ компенсаций за активы в Крыму.