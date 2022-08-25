RTVI: вдова Трубникова пытается вернуть руководство в Natura Siberica

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Вдова основателя Natura Siberica Андрея Трубникова Анастасия пытается в судебном порядке оспорить сделку, по итогам которой доли первой жены покойного и их сына Дмитрия в компании перешли АО «Корпорация АГ». По закону собственники ООО обязаны предлагать выкупить их доли другим участникам юрлица, одним из которых является также и Анастасия. Ее преимущественное право на приобретение долей компании было нарушено, объяснил RTVI юрист Андрей Шубин.

Андрею Трубникову принадлежало от 55% до 62% компаний, входивших в холдинг Natura Siberica — это ООО «Натура Сиберика», «Вкусные продукты Агафьи», «Планета органика», «Первое решение» и «Органик шоп рус». Остальные доли принадлежали его первой жене Ирине, а 15% «Первого решения» принадлежали его сыну Дмитрию.

В октябре 2021 года Ирина и Дмитрий Трубников передали свои доли в доверительное управление «Корпорации АГ». В феврале 2022 года, по данным «Спарк-Интерфакс», их доли перешли из доверительного управления в собственность этой организации, — пишет издание.

В феврале 2022 года Ирина и сын Трубникова продали свои доли в компаниях холдинга Natura Siberica в собственность «Корпорации АГ», однако по закону они сначала должны были предложить их для продажи унаследовавшей доли основателя фирмы Анастасии Трубниковой.

Анастасия пытается оспорить сделку и добиться от «Корпорации АГ» перевода прав и обязанностей на себя. Если суд удовлетворит ее требования, она сможет стать владельцем долей Natura Siberica.

В сентябре 2021 года было сообщено о провале рейдерского захвата фирмы Natura Siberica. Производство косметики под брендами Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» будет продолжено, сообщила сооснователь Natura Siberica Ирина Трубникова. В ее заявлении отмечалось, что новый менеджмент компании не может справиться с управлением. Кроме того, по ее словам, за пару недель из компании ушли более сотни сотрудников, после этого было отрезано финансирование подрядчикам.