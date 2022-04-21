От буровика до миллиардера: как поднялся и почему уходит Вагит Алекперов

Президент и основатель крупнейшей в России частной нефтяной компании Вагит Алекперов покинул свой пост главы компании и ее совета директоров, сообщил ЛУКОЙЛ. В апреле миллиардер попал под санкции Великобритании и Австралии, что привело к заморозке его активов в этих странах. Эксперты считают, что именно попытка обезопасить как компанию от последствия санкций, так и защита своих активов стала причиной решения Алекперова. Всего за год с 2021 года Алекперов потерял $14,4 млрд — его состояние уменьшилось с $24,9 млрд до $10,5 млрд, подсчитал Forbes. О пути Алекперова с самых низов до управления нефтяным гигантом — в материале NEWS.ru
От Баку до Сибири
Всего 71 год назад, 1 сентября 1950 года в семье азербайджанца Юсуфа Кербала-оглы и казачки Татьяны Федоровой родился будущий нефтяной магнат Вагит Алекперов. С трех лет он рос без отца, а будучи пятым ребенком в семье рано пошел работать, чтобы помогать матери. Выбор нефтяного пути он объяснял тем, что практически вырос на нефтяном промысле.
У нас во дворе, кроме как веревку забросить и покататься на [нефтяной] качалке, другого развлечения и не было в 50-е годы, — рассказывал миллиардер в одном из своих интервью.
Он работал со студенческой скамьи лаборантом в Азербайджанском научно-исследовательском институте по добыче нефти министерства нефтедобывающей промышленности СССР. В 1974 году закончил Азербайджанский институт нефти и химии и стал горным инженером разработки нефтяных и газовых месторождений. Но начинал Алекперов рядовым буровым мастером на Каспии и за пять лет через должность старшего инженера дорос до замначальника нефтяного промысла. В конце 70-х уехал в Западную Сибирь и шесть лет работал в «Сургутнефтегазе» и «Башнефти». Но собирать свой большой бизнес он начал в Когалыме.
Президент ОАО Лукойл Вагит Алекперов (слева) и глава корпорации Майкрософт Билл Гейтс (справа)Яцина Владимир/Фотохроника ТАСС
В книге американского публициста Пола Хлебникова описан такой случай. В городе нефтяников Алекперова знали все; о его железном хладнокровии перед лицом опасности ходили легенды. Одна из историй связана с крупной утечкой нефти из нефтепровода. Из трубы хлестала горячая нефть; приехала ремонтная бригада со сварочным оборудованием, но к работе не приступала, опасаясь, что искра может вызвать взрыв. Приехал Алекперов, оценил ситуацию и лег рядом с трубой. Теперь заваривайте, приказал он.
В 1984 году Алекперов возглавил «Когалымнефтегаз» и подружился с гендиректором «Урайнефтегаза» Александром Путиловым и главой «Лангепаснефтегаза» Юрием Шафраником. Лангепас-Урай-Когалым плюс ойл (нефть по-английски) — так сложилось название ЛУКОЙЛ — стала первой вертикально-интегрированной компанией 90-х, и объединила в себе активы соратников Алекперова. Но в ноябре 1991 года нефтяной концерн «ЛангепасУрайКогалымнефть» еще был советским госактивом, а Алекперов с 1990 года успел поработать замминистра нефтяной и газовой промышленности. В 1992 году предприятие было преобразовано в ЛУКОЙЛ, Алекперов возглавил компанию в 1993 году и стал ее крупнейшим совладельцем, увеличив за эти годы свою долю в компании до 28,3%.
Об Алекперове ходит много легенд. Говорят, во время его работы на нефтяной скважине в Западной Сибири произошел взрыв, убило двоих рабочих, а самого Вагита отбросило с 12-метровой высоты в открытое море. Он сумел добраться до берега. Также был случай, когда молодой Алекперов несколько суток провел на платформе в штормовом море без еды и воды, дожидаясь помощи.
Приватизация государственных нефтяных предприятий, которые сейчас входят в ЛУКОЙЛ, началась в 1994 году. Получению ЛУКОЙЛа в частные руки немало способствовал первый президент России Борис Ельцин. В 1996 году Алекперов был доверенным лицом на президентских выборах. В 2004 году государства окончательно не стало в акционерах компании. Часть его доли была выкуплена на залоговом аукционе за $141 млн, а другая — приобретена американской нефтяной компанией ConocoPhilips за $2 млрд. Сейчас это полноценная вертикально-интегрированная компания с полным циклом от геологоразведки до продажи топлива на АЗС в России и Европе.
Сергей Булкин/NEWS.ru
21 апреля 2022 года даже несмотря на падение акций на Мосбирже на 2,5%, капитализация ЛУКОЙЛа составила 2,9 тлрн руб (около $38 млрд по курсу ЦБ). У нее мировое первенство среди частных компаний по запасам нефти — в 2021 году это 15,4 млрд баррелей нефтяного эквивалента по классификации SEC. ЛУКОЙЛ добыл в 2021 году почти 25% от общей добычи нефти в России — 79,3 млн тонн нефти без учета проекта «Западная Курна-2» в Ираке и переработал 63 млн тонн нефти. За время своего руководства компанией Алекперов не раз отражал попытки недружественных поглощений ЛУКОЙЛа, в том числе со стороны «Роснефти» (глава «Роснефти» Игорь Сечин отрицал интерес к покупке ЛУКОЙЛа«).
По словам источников NEWS.ru, перед решением покинуть пост Алекперов заручился согласием в Кремле, сохранив за собой возможность управления компанией.
Монеты, яхты и вино
После ухода с поста главы ЛУКОЙЛа у Вагита Алекперова появится больше времени на свои увлечения. Главное из них — нумизматика. В 2015 году в отреставрированном историческом здании палат Зиновьевых—Юсуповых, построенных в XVII веке в Москве открылся «Международный нумизматический клуб», где выставлена личная коллекция золотых монет Алекперова.
Все началось в детстве, тогда я постоянно что-то собирал: марки, спичечные этикетки... Интерес к старинным деньгам появился лет в десять с подарка соседки. Она была из «бывших», переехала в Баку из Петербурга. И однажды отдала мне портфель, заполненный дореволюционными ассигнациями и ценными бумагами. В 1995–1996 годах я стал покупать, как говорят собиратели, коллекционные монеты. Это были в основном золотые монеты Российской империи и небольшое количество античных, иностранные монеты. Сначала три планшета, потом пять — и так далее. Собрание росло быстро. Тогда у меня появилось желание собрать лучшую в России коллекцию, — говорил Алекперов в интервью Art Newspaper Russia
В мае 2021 года Вагит Алекперов передал в коллекцию редчайшую и самую знаменитую и дорогую русскую монету — Константиновский рубль, приобретённый за $2,64 млн долларов на аукционе в Гонконге.
Константиновский рубльМузей Международного нумизматического клуба
Увлекается бизнесмен и виноделием, выращивая собственные сорта винограда в Крыму. РБК связывает с Алекперовым компанию «Элиас», купившую в 2016 году 36 га бывших виноградников «Массандры» за 163 млн руб. Участок находится рядом с небольшой винодельней Алекперова Chateau Cotes de Saint Daniel, выпускающей до 40 000 бутылок сухих, полусладких, десертных вин и портвейнов. Площадь виноградников этого хозяйства — 20 га. Первый урожай здесь был собран в 2008 году, в 2009 году вина Chateau Cotes de Saint Daniel поступили в продажу.
Я у одного винодела спросил: «Бывает один год хороший, другой — плохой. Так, наверное, и у вас — в один год вино хорошее, в другой — плохое?» На что он мне ответил: «Нет, у нас вино всегда хорошее. Только работы в один год больше, в другой — меньше, — говорил Алекперов в интервью «Ведомостям».
По информации источников Forbes, Алекперову принадлежит голландский производитель скоростных океанских яхт — компания Heesen Yachts, которая была основана в 1978 году в гавани города Осс в Нидерландах. Согласно отчетности Heesen Yachts, компания входит в группу компаний Morcell. Эта кипрская компания принадлежит фонду Vela fund, зарегистрированному на Британских Виргинских островах (бенефициары не раскрываются). До того как компания стала принадлежать Vela fund, ее владельцем был Stenham Trustees, бенефициарами которого были Вагит Алекперов и его партнер по ЛУКОЙЛу Леонид Федун. В Heesen Yachts подтвердили, что собственником компании является Vela fund, но ее бенефициаров они не назвали. Эта верфь построила принадлежащую Алекперову 91-метровую яхту Galactica Super Nova, которую последний раз видели в марте этого года в Черногории.