От буровика до миллиардера: как поднялся и почему уходит Вагит Алекперов

Президент и основатель крупнейшей в России частной нефтяной компании Вагит Алекперов покинул свой пост главы компании и ее совета директоров, сообщил ЛУКОЙЛ. В апреле миллиардер попал под санкции Великобритании и Австралии, что привело к заморозке его активов в этих странах. Эксперты считают, что именно попытка обезопасить как компанию от последствия санкций, так и защита своих активов стала причиной решения Алекперова. Всего за год с 2021 года Алекперов потерял $14,4 млрд — его состояние уменьшилось с $24,9 млрд до $10,5 млрд, подсчитал Forbes. О пути Алекперова с самых низов до управления нефтяным гигантом — в материале NEWS.ru

От Баку до Сибири

Всего 71 год назад, 1 сентября 1950 года в семье азербайджанца Юсуфа Кербала-оглы и казачки Татьяны Федоровой родился будущий нефтяной магнат Вагит Алекперов. С трех лет он рос без отца, а будучи пятым ребенком в семье рано пошел работать, чтобы помогать матери. Выбор нефтяного пути он объяснял тем, что практически вырос на нефтяном промысле.

У нас во дворе, кроме как веревку забросить и покататься на [нефтяной] качалке, другого развлечения и не было в 50-е годы, — рассказывал миллиардер в одном из своих интервью.

Он работал со студенческой скамьи лаборантом в Азербайджанском научно-исследовательском институте по добыче нефти министерства нефтедобывающей промышленности СССР. В 1974 году закончил Азербайджанский институт нефти и химии и стал горным инженером разработки нефтяных и газовых месторождений. Но начинал Алекперов рядовым буровым мастером на Каспии и за пять лет через должность старшего инженера дорос до замначальника нефтяного промысла. В конце 70-х уехал в Западную Сибирь и шесть лет работал в «Сургутнефтегазе» и «Башнефти». Но собирать свой большой бизнес он начал в Когалыме.

Президент ОАО Лукойл Вагит Алекперов (слева) и глава корпорации Майкрософт Билл Гейтс (справа) Яцина Владимир/Фотохроника ТАСС

В книге американского публициста Пола Хлебникова описан такой случай. В городе нефтяников Алекперова знали все; о его железном хладнокровии перед лицом опасности ходили легенды. Одна из историй связана с крупной утечкой нефти из нефтепровода. Из трубы хлестала горячая нефть; приехала ремонтная бригада со сварочным оборудованием, но к работе не приступала, опасаясь, что искра может вызвать взрыв. Приехал Алекперов, оценил ситуацию и лег рядом с трубой. Теперь заваривайте, приказал он.

В 1984 году Алекперов возглавил «Когалымнефтегаз» и подружился с гендиректором «Урайнефтегаза» Александром Путиловым и главой «Лангепаснефтегаза» Юрием Шафраником. Лангепас-Урай-Когалым плюс ойл (нефть по-английски) — так сложилось название ЛУКОЙЛ — стала первой вертикально-интегрированной компанией 90-х, и объединила в себе активы соратников Алекперова. Но в ноябре 1991 года нефтяной концерн «ЛангепасУрайКогалымнефть» еще был советским госактивом, а Алекперов с 1990 года успел поработать замминистра нефтяной и газовой промышленности. В 1992 году предприятие было преобразовано в ЛУКОЙЛ, Алекперов возглавил компанию в 1993 году и стал ее крупнейшим совладельцем, увеличив за эти годы свою долю в компании до 28,3%.

Об Алекперове ходит много легенд . Говорят, во время его работы на нефтяной скважине в Западной Сибири произошел взрыв, убило двоих рабочих, а самого Вагита отбросило с 12-метровой высоты в открытое море. Он сумел добраться до берега. Также был случай, когда молодой Алекперов несколько суток провел на платформе в штормовом море без еды и воды, дожидаясь помощи.

Приватизация государственных нефтяных предприятий, которые сейчас входят в ЛУКОЙЛ, началась в 1994 году. Получению ЛУКОЙЛа в частные руки немало способствовал первый президент России Борис Ельцин. В 1996 году Алекперов был доверенным лицом на президентских выборах. В 2004 году государства окончательно не стало в акционерах компании. Часть его доли была выкуплена на залоговом аукционе за $141 млн, а другая — приобретена американской нефтяной компанией ConocoPhilips за $2 млрд. Сейчас это полноценная вертикально-интегрированная компания с полным циклом от геологоразведки до продажи топлива на АЗС в России и Европе.

Сергей Булкин/NEWS.ru

21 апреля 2022 года даже несмотря на падение акций на Мосбирже на 2,5%, капитализация ЛУКОЙЛа составила 2,9 тлрн руб (около $38 млрд по курсу ЦБ). У нее мировое первенство среди частных компаний по запасам нефти — в 2021 году это 15,4 млрд баррелей нефтяного эквивалента по классификации SEC. ЛУКОЙЛ добыл в 2021 году почти 25% от общей добычи нефти в России — 79,3 млн тонн нефти без учета проекта «Западная Курна-2» в Ираке и переработал 63 млн тонн нефти. За время своего руководства компанией Алекперов не раз отражал попытки недружественных поглощений ЛУКОЙЛа, в том числе со стороны «Роснефти» (глава «Роснефти» Игорь Сечин отрицал интерес к покупке ЛУКОЙЛа«).

По словам источников NEWS.ru, перед решением покинуть пост Алекперов заручился согласием в Кремле, сохранив за собой возможность управления компанией.

Монеты, яхты и вино

После ухода с поста главы ЛУКОЙЛа у Вагита Алекперова появится больше времени на свои увлечения. Главное из них — нумизматика. В 2015 году в отреставрированном историческом здании палат Зиновьевых—Юсуповых, построенных в XVII веке в Москве открылся «Международный нумизматический клуб» , где выставлена личная коллекция золотых монет Алекперова.

Все началось в детстве, тогда я постоянно что-то собирал: марки, спичечные этикетки... Интерес к старинным деньгам появился лет в десять с подарка соседки. Она была из «бывших», переехала в Баку из Петербурга. И однажды отдала мне портфель, заполненный дореволюционными ассигнациями и ценными бумагами. В 1995–1996 годах я стал покупать, как говорят собиратели, коллекционные монеты. Это были в основном золотые монеты Российской империи и небольшое количество античных, иностранные монеты. Сначала три планшета, потом пять — и так далее. Собрание росло быстро. Тогда у меня появилось желание собрать лучшую в России коллекцию, — говорил Алекперов в интервью Art Newspaper Russia

В мае 2021 года Вагит Алекперов передал в коллекцию редчайшую и самую знаменитую и дорогую русскую монету — Константиновский рубль, приобретённый за $2,64 млн долларов на аукционе в Гонконге.

Константиновский рубль Музей Международного нумизматического клуба

Увлекается бизнесмен и виноделием, выращивая собственные сорта винограда в Крыму. РБК связывает с Алекперовым компанию «Элиас», купившую в 2016 году 36 га бывших виноградников «Массандры» за 163 млн руб. Участок находится рядом с небольшой винодельней Алекперова Chateau Cotes de Saint Daniel, выпускающей до 40 000 бутылок сухих, полусладких, десертных вин и портвейнов. Площадь виноградников этого хозяйства — 20 га. Первый урожай здесь был собран в 2008 году, в 2009 году вина Chateau Cotes de Saint Daniel поступили в продажу.

Я у одного винодела спросил: «Бывает один год хороший, другой — плохой. Так, наверное, и у вас — в один год вино хорошее, в другой — плохое?» На что он мне ответил: «Нет, у нас вино всегда хорошее. Только работы в один год больше, в другой — меньше, — говорил Алекперов в интервью «Ведомостям».