В «Яндексе» отказались от установки счётчиков Mediascope на своих сайтах

«Яндекс» отказывается устанавливать на свои сайты счётчики выбранной в качестве измерителя аудитории Рунета исследовательской компании Mediascope, пишет РБК со ссылкой на источник в компании. Там приняли решение передавать напрямую в Mediascope данные.
«Яндекс»
Отказ от подобного сотрудничества был озвучен «Яндексом» ещё в 2019 году, тогда же были убраны её счётчики с сайтов. В «Яндексе» в это время заявили о необходимости соблюдения баланса «между предоставлением дополнительных гарантий качества рекламодателям и защитой данных пользователей».
При этом комиссией при Роскомнадзоре в начале февраля был выбран Mediascope в качестве единого измерителя аудитории Рунета. Как заявили в ведомстве, он должен обеспечить достоверность и сопоставимость сведений, полученных по итогам исследований аудитории телеканалов и сайтов.
При этом от Mediascope требуется измерять аудиторию лишь тех ресурсов, которые Роскомнадзор внёс в специальный список. В нём на данный момент находятся 79 сайтов, в том числе несколько сервисов «Яндекса».
Передача данных начнётся с 1 марта 2022 года.
Ранее в пресс-службе исследовательской компании Mediascope рассказали, что единый измеритель интернет-аудитории нужен для того, чтобы рекламодатели могли эффективнее инвестировать. Анализировать аудиторию будут по обезличенным данным о посещении онлайн-ресурсов.