В «Яндексе» отказались от установки счётчиков Mediascope на своих сайтах

«Яндекс» отказывается устанавливать на свои сайты счётчики выбранной в качестве измерителя аудитории Рунета исследовательской компании Mediascope, пишет РБК со ссылкой на источник в компании. Там приняли решение передавать напрямую в Mediascope данные.

«Яндекс» ограничится передачей «достаточного для анализа аудитории набора обезличенной информации» об аудитории своих площадок. По словам представителя компании, детали предоставления такой информации пока находятся на стадии проработки. Он также добавил, что у них есть технические средства для самостоятельной передачи данных в Mediascope.

Отказ от подобного сотрудничества был озвучен «Яндексом» ещё в 2019 году, тогда же были убраны её счётчики с сайтов. В «Яндексе» в это время заявили о необходимости соблюдения баланса «между предоставлением дополнительных гарантий качества рекламодателям и защитой данных пользователей».

При этом комиссией при Роскомнадзоре в начале февраля был выбран Mediascope в качестве единого измерителя аудитории Рунета. Как заявили в ведомстве, он должен обеспечить достоверность и сопоставимость сведений, полученных по итогам исследований аудитории телеканалов и сайтов.

При этом от Mediascope требуется измерять аудиторию лишь тех ресурсов, которые Роскомнадзор внёс в специальный список. В нём на данный момент находятся 79 сайтов, в том числе несколько сервисов «Яндекса».

Передача данных начнётся с 1 марта 2022 года.

Ранее в пресс-службе исследовательской компании Mediascope рассказали, что единый измеритель интернет-аудитории нужен для того, чтобы рекламодатели могли эффективнее инвестировать. Анализировать аудиторию будут по обезличенным данным о посещении онлайн-ресурсов.