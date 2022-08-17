В Wildberries прокомментировали сообщения о массовой утечке данных клиентов В Wildberries опровергли сообщения о массивной утечке данных клиентов

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Маркетплейс Wildberries опроверг NEWS.ru информацию о массовой утечке личных данных клиентов. Ранее в Сети появились сообщения о том, что в открытый доступ попала база маркетплейса, куда входят данные о клиентах, — номера карт, электронная почта, информация о последних трех заказах и сумма выкупа товара. Как заявил представитель пресс-службы Wildberries Алексей Третьяк, речь идет о распространении заведомо ложных сведений, а данные пользователей надежно защищены.

Заметили, что информация об утечках баз данных появляется в тот момент, когда у некоторых «изданий» наступает «кризис жанра». Расстроим их: в Wildberries не было утечек, данные пользователей надежно защищены нашими ИТ-системами, — подчеркнул представитель маркетплейса.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что текущие штрафы за утечку персональных данных россиян крайне низки, и указал на необходимость введения оборотных штрафов для компаний, в которых случились утечки данных. Сенатор уверен в том, что текущий размер штрафов в 60–100 тысяч рублей нельзя сравнить с тем ущербом, который причиняет слив персональной информации.