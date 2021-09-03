В видео-сервисах Netflix произошли сбои

Пользователи платформы Netflix рассказали, что нарушения работы сервиса не позволяют примерно трети пользователей смотреть видео, а половина посетителей сайта жалуются на перебои в работе веб-страницы. Об этом сообщает Downdetector.

О сбоях в работе сервисов Netflix заявили пользователи в США, Канаде, Японии и Австралии. Во всех затронутых регионах, по данным СМИ, происходят одни и те же типы сбоев.

Ранее сообщалось, что основатель сети «Вконтакте» Павел Дуров рассказал о том, как Интернет контент пагубно влияет на мозг. Он обвинил в первую очередь Netflix и TikTok в том, что их контент лишает людей собственного разума. Медиа магнат считает, что влияние этих платформ на человека, лишает его творческого начала как личности и вводит в деструктивное состояние потери контроля над собственным сознанием. Решением проблемы, по его мнению, станет «зачистка мозгов» от ненужной информации, которой полны вышеуказанные Интернет-платформы.