В топливном союзе считают, что новый ГОСТ на заправки не ударит по АЗС

https://static.news.ru/photo/3f1534e0-02ed-11eb-9ef9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый национальный стандарт для бензоколонок, согласно которому заправочные станции должны усилить защиту программного обеспечения, не приведёт к закрытию АЗС, заявил глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Он отметил, что введённый ГОСТ в первую очередь затронет производителей оборудования для заправок, а не владельцев АЗС, которые смогут модернизировать своё оборудование постепенно.

Конечно, не приведёт [к закрытию АЗС]. Введён ГОСТ. Документ добровольного применения. Вас же не заставляют продать ваш автомобиль 2-го экологического класса, потому что у нас введён стандарт на 5-ый экологический класс. Так и здесь. Все колонки старого стандарта будут заменяться по мере модернизации на новые, которые уже этому ГОСТу соответствуют. Во-вторых, стандарт относится прежде всего к производителям, которые эти колонки и выпускают. Поэтому нет никакой паники, никто не закроется на завтра, — сообщил Аркуша ТАСС.

Новый ГОСТ на колонки заправочных станций вступает в силу с 1 октября. Он предполагает усиление защиты программного обеспечения бензоколонок от несанкционированного доступа.

Как сообщал NEWS.ru, ранее о возможном закрытии около трети российских АЗС из-за несоответствия новым стандартам предупреждали в Независимом топливном союзе.