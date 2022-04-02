В Совфеде захотели освободить кинотеатры от авторских отчислений

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил предложения, которые освободят кинотеатры от платежей за использование авторской музыки в кино и мультфильмах, если речь идёт о контрагентах из недружественных стран. Политик отметил, что данные платежи создают дополнительную нагрузку на бизнес. Соответствующее обращение сенатор направил помощнику президента РФ Максиму Орешкину, передаёт ТАСС.

Необходимо рассмотреть возможность моратория на такие платежи, особенно в отношении контрагентов из стран, которые в одностороннем порядке прекратили сотрудничество с РФ, — сказано в документе.

Парламентарий также предложил освободить кинотеатры на период действия санкций от уплаты арендной платы, а также платы за коммунальные услуги, предоставить отсрочку по выплате кредитов для участников данной отрасли.

Ранее сообщалось, что согласно информации федерального портала проектов нормативных правовых актов, Минздрав РФ может начать закупки отдельных видов медицинских препаратов, по которым возник дефицит в России. Отмечается, что новая мера позволит экстренно реагировать на риски возникновения дефицита на фармацевтическом рынке.